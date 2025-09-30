30 сентября 2025

В Челябинске на светофоре водитель сбил 16-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла утром 1 октября
Авария произошла утром 1 октября Фото:

В Челябинске 42-летний водитель сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по светофору около дома №61 по проспекту Ленина. Ребенку потребовалась помощь врачей, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«42-летний водитель на автомобиле „Тойота Авенсис“ совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла 1 октября в 09:15 около дома № 61 по проспекту Ленина. Остальные обстоятельства и причины произошедшего уточняются. 

В Челябинске ранее на улице Братьев Кашириных произошла авария с участием двух легковых автомобилей Kia Rio. В ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 42-летний водитель сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по светофору около дома №61 по проспекту Ленина. Ребенку потребовалась помощь врачей, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «42-летний водитель на автомобиле „Тойота Авенсис“ совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Авария произошла 1 октября в 09:15 около дома № 61 по проспекту Ленина. Остальные обстоятельства и причины произошедшего уточняются.  В Челябинске ранее на улице Братьев Кашириных произошла авария с участием двух легковых автомобилей Kia Rio. В ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...