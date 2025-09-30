В Челябинске на светофоре водитель сбил 16-летнюю девочку

В Челябинске 42-летний водитель сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по светофору около дома №61 по проспекту Ленина. Ребенку потребовалась помощь врачей, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«42-летний водитель на автомобиле „Тойота Авенсис“ совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла 1 октября в 09:15 около дома № 61 по проспекту Ленина. Остальные обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
В Челябинске ранее на улице Братьев Кашириных произошла авария с участием двух легковых автомобилей Kia Rio. В ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
