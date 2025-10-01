Гособвинение просит приговорить писателя Быкова* к семи годам колонии

В Черемушкинском суде Москвы состоялись прения сторон по делу писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом на территории РФ). Гособвинение просит заочно приговорить его к семи годам лишения свободы.
«Прошу назначить Быкову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обвинение потребовало назначить ему наказание со штрафом в размере 300 тысяч рублей и пятилетним запретом на администрирование страниц в интернете.
Дмитрий Быков обвиняется сразу по нескольким статьям. В первую очередь речь идет о распространении «фейков» об армии РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, опубликованный на YouTube, в котором Быков распространил недостоверные сведения о действиях российских военных. Речь идет о заявлениях об обстрелах мирных жителей в Харькове и селе Гроза Харьковской области.
Кроме того, Быкову вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Писателя неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, а впоследствии привлекли к уголовной ответственности.
Защита писателя в ходе судебного процесса неоднократно подчеркивала, что Быков не согласен с предъявленными обвинениями. Сам он считает уголовное преследование политически мотивированным. Быков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года он был включен в реестр иноагентов.
*Дмитрий Быков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом на территории РФ
