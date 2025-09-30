30 сентября 2025

Губернатор Паслер назначил четырех заместителей

Губернатор Паслер назначил новых членов правительства Свердловской области
Замы Паслера вышли на работу в новом статусе 1 октября
Замы Паслера вышли на работу в новом статусе 1 октября Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Губернатор Свердловской области Денис Паслер официально назначил четырех заместителей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Они приступают к исполнению обязанностей с 1 октября», — пояснили в ДИПе. Свои посты сохранили «социальный» замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова, «силовой» заместитель Азат Салиханов, курирующий стройку, транспорт и ЖКХ Сергей Швиндт и Василий Козлов, контролирующий международные связи и рынок труда региона.

После инаугурации Паслера 16 сентября все члены правительства работали в статусе исполняющих обязанности. Первым от приставки «и.о.» избавился первый замгубернатора Алексей Шмыков.

