Губернатор Паслер назначил четырех заместителей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер официально назначил четырех заместителей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Они приступают к исполнению обязанностей с 1 октября», — пояснили в ДИПе. Свои посты сохранили «социальный» замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова, «силовой» заместитель Азат Салиханов, курирующий стройку, транспорт и ЖКХ Сергей Швиндт и Василий Козлов, контролирующий международные связи и рынок труда региона.
После инаугурации Паслера 16 сентября все члены правительства работали в статусе исполняющих обязанности. Первым от приставки «и.о.» избавился первый замгубернатора Алексей Шмыков.
