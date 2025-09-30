В Екатеринбурге 12 лицеистов увезли на скорой в больницу

В Екатеринбурге из лицея №159 12 учеников пятого класса были доставлены в больницу. Детям стало плохо в раздевалке перед уроков физкультуры, сообщает прокуратура Свердловской области, которая проводит проверку.
«По предварительной информации, сегодня, 1 октября, во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья», — сказано в посте ведомства в telegram-канале. Пострадавших доставили на скорой в больницу.
Сейчас они чувствуют себя хорошо. Прокуратура организовала проверку для выяснения причин случившегося. Как уже сообщало агентство, к школе съехались пять карет скорой помощи. По данным источника, дети надышались протеиновым порошком, который один из ребят пронес в лицей.
Руководство учреждения уверило, что все под контролем, угрозы для здоровья школьников нет. Уроки проходят в обычном режиме.
