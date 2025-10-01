Mash: реперу Macan грозит уголовная ответственность через 20 дней

Рэперу Macan (Андрею Косолапову) грозит уголовная ответственность за уклонение от армии. Артисту осталось всего 20 дней, чтобы явиться в военкомат.
«Макану осталось 20 дней до уголовки за уклонение от армии», — пишет telegram-канал Mash. 23-летний музыкант за последний год проигнорировал шесть официальных повесток. Сейчас на его имя отправлена седьмая и последняя повестка по месту регистрации в московском районе Раменки. В случае, если и этот вызов будет проигнорирован, в отношении артиста будет возбуждено уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы. Наказание грозит вплоть до двух лет лишения свободы.
Если Macan не явится в военкомат до 20 октября, ему может грозить не только уголовная ответственность, но и ряд сопутствующих ограничительных мер. Среди них: объявление в федеральный розыск; блокировка банковских счетов; лишение водительских прав; запрет на выезд за пределы РФ. Судя по публикациям в социальных сетях, артист продолжает активную концертную деятельность.
