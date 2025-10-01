Илон Маск решил, что умрет на Марсе

Илон Маск назвал Марс частью США

01 октября 2025 в 13:54 Размер текста - 17 +

Маск заявил, что планирует провести остаток жизни на красной планете Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не исключает возможности провести остаток жизни на Марсе. Об этом он написал в соцсетях. «У меня один паспорт — сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал Маск в социальной сети X. Что именно он имел в виду, называя Марс «частью Америки», бизнесмен не уточнил. Ранее, в апреле 2024 года, Маск отмечал, что для колонизации Красной планеты потребуется не менее миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. По его словам, осуществить такие поставки в течение 20 лет возможно с помощью ракеты Starship 3, которая является новейшей моделью линейки. Кроме того, предприниматель сообщил, что на Земле невозможно будет жить через 500 миллионов лет, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не исключает возможности провести остаток жизни на Марсе. Об этом он написал в соцсетях. «У меня один паспорт — сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал Маск в социальной сети X. Что именно он имел в виду, называя Марс «частью Америки», бизнесмен не уточнил. Ранее, в апреле 2024 года, Маск отмечал, что для колонизации Красной планеты потребуется не менее миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. По его словам, осуществить такие поставки в течение 20 лет возможно с помощью ракеты Starship 3, которая является новейшей моделью линейки. Кроме того, предприниматель сообщил, что на Земле невозможно будет жить через 500 миллионов лет, передает 360.ru.