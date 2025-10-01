Илон Маск решил, что умрет на Марсе

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не исключает возможности провести остаток жизни на Марсе. Об этом он написал в соцсетях.

«У меня один паспорт — сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал Маск в социальной сети X. Что именно он имел в виду, называя Марс «частью Америки», бизнесмен не уточнил.

Ранее, в апреле 2024 года, Маск отмечал, что для колонизации Красной планеты потребуется не менее миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. По его словам, осуществить такие поставки в течение 20 лет возможно с помощью ракеты Starship 3, которая является новейшей моделью линейки. Кроме того, предприниматель сообщил, что на Земле невозможно будет жить через 500 миллионов лет, передает 360.ru.

