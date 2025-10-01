Писатель Дмитрий Быков* получил заочный срок

Черемушкинский районный суд Москвы заочно вынес приговор писателю Дмитрию Быкову* (признан в России иноагентом), назначив наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
«Иноагент Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, суд вынес решение о запрете Быкову в течение четырех лет осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
Ранее ходе судебных прений представитель государственного обвинения просил назначить обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы, штрафа в размере 300 тысяч рублей и пятилетнего запрета на администрирование интернет-страниц. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании Быкова, указывая на отсутствие состава преступления в его действиях.
Основанием для возбуждения уголовного дела о распространении фейковой информации послужила публикация Дмитрием Быковым видеоролика на платформе YouTube, в котором он, по версии следствия, распространял недостоверные сведения о якобы обстреле российскими военными гражданских лиц в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, ранее писателю неоднократно выписывали административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента на его интернет-публикациях, что впоследствии стало поводом для уголовного преследования.
Сейчас Дмитрий Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Росфинмониторинг добавил его в перечень лиц, причисленных к террористам и экстремистам.
*Дмитрий Быков признан иноагентом на территории РФ
