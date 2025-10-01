Писатель Дмитрий Быков* получил заочный срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Быков* заочно осужден на семь лет колонии
Дмитрий Быков* заочно осужден на семь лет колонии Фото:

Черемушкинский районный суд Москвы заочно вынес приговор писателю Дмитрию Быкову* (признан в России иноагентом), назначив наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. 

«Иноагент Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, суд вынес решение о запрете Быкову в течение четырех лет осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Ранее ходе судебных прений представитель государственного обвинения просил назначить обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы, штрафа в размере 300 тысяч рублей и пятилетнего запрета на администрирование интернет-страниц. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании Быкова, указывая на отсутствие состава преступления в его действиях.

Основанием для возбуждения уголовного дела о распространении фейковой информации послужила публикация Дмитрием Быковым видеоролика на платформе YouTube, в котором он, по версии следствия, распространял недостоверные сведения о якобы обстреле российскими военными гражданских лиц в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, ранее писателю неоднократно выписывали административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента на его интернет-публикациях, что впоследствии стало поводом для уголовного преследования.

Сейчас Дмитрий Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Росфинмониторинг добавил его в перечень лиц, причисленных к террористам и экстремистам.

*Дмитрий Быков признан иноагентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Черемушкинский районный суд Москвы заочно вынес приговор писателю Дмитрию Быкову* (признан в России иноагентом), назначив наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.  «Иноагент Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, суд вынес решение о запрете Быкову в течение четырех лет осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Ранее ходе судебных прений представитель государственного обвинения просил назначить обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы, штрафа в размере 300 тысяч рублей и пятилетнего запрета на администрирование интернет-страниц. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании Быкова, указывая на отсутствие состава преступления в его действиях. Основанием для возбуждения уголовного дела о распространении фейковой информации послужила публикация Дмитрием Быковым видеоролика на платформе YouTube, в котором он, по версии следствия, распространял недостоверные сведения о якобы обстреле российскими военными гражданских лиц в Харькове и селе Гроза Харьковской области. Кроме того, ранее писателю неоднократно выписывали административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента на его интернет-публикациях, что впоследствии стало поводом для уголовного преследования. Сейчас Дмитрий Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск. В июле 2022 года его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2025 года Росфинмониторинг добавил его в перечень лиц, причисленных к террористам и экстремистам. *Дмитрий Быков признан иноагентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...