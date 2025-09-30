На Ямале пытаются скандализировать гастроли «Ночных снайперов»

В Новом Уренгое местная жительница написала обращение к губернатору округа Дмитрию Артюхову с просьбой отменить во Дворце спорта «Звездном» ноябрьский концерт рок-группы «Ночные снайперы». По мнению заявительницы, лидер музыкального коллектива Диана Арбенина выступает против СВО и не дает бесплатных концертов для российских бойцов. Между тем, в мэрии для гастролей легендарной рок-группы препятствий не видят.
«Добрый вечер, Дмитрий Андреевич. Организация „Офицеры России“ по всей стране публично добивается отмены концертов Дианы Арбениной, которая открыто выступила против СВО. А Новый Уренгой на каком основании предоставляет площадку для концерта?» — пишет жительница Нового Уренгоя Елена в telegram-чате «Обращения ЯНАО». Заявительница утверждает, что творческий коллектив Арбениной не проводит бесплатных концертов для российских бойцов.
В администрации Нового Уренгоя с позицией северянки не согласны. «Артистка радует поклонников своим творчеством много лет подряд, создавая музыку, близкую миллионам слушателей», — сообщили там. Ответ опубликован в том же чате. Кроме этого, в мэрии напомнили, что Диана Арбенина официально не признана иностранным агентом.
«Ее репертуар прошел соответствующую проверку цензуры, обеспечивая полное соблюдение норм российского законодательства. Посещение концерта позволит зрителям насладиться любимой музыкой и атмосферой живого выступления», – заверили в администрации.
По данным открытых источников, приезд группы «Ночные снайперы» в Новый Уренгой ожидается в рамках большого тура. Концерт состоится 14 ноября 2025 года. В Ханты-Мансийске стоимость билетов на концерт рок-группы доходит до 15 тысяч рублей, сообщает «Яндекс Афиша». Тогда как в Новом Уренгое самый дорогой билет на выступление Арбениной стоит не более девяти тысяч рублей. Билеты пока не раскупались.
