Мэрия Перми и парк Горького пришли к мировому соглашению по спорным объектам

Пермские власти и арендатор городского пространства — ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР) — планируют подписать мировое соглашение по делу о сносе спорных объектов к концу октября. Об этом стало известно 30 сентября на заседании Арбитражного суда Прикамья. Предполагалось, что детали мирового соглашения будут вынесены на рассмотрение уже в этот день, однако стороны ходатайствовали об отсрочке.
«Процесс по передаче объектов парка Горького в муниципальную собственность движется своим чередом, но сейчас отсутствует какая-либо информация о переговорах, которую можно было бы озвучить. В связи с чем у нас будет ходатайство об отложении на срок, не превышающий трех недель, чтобы продолжить процесс», — приводит слова чиновника «Коммерсант-Прикамье».
В ходе заседания представители арендатора уточнили, что сейчас ведется необходимая техническая работа, в том числе постановка объектов на кадастровый учет. Следующая встреча назначена на ближайший четверг, а суд перенес рассмотрение дела на 29 октября.
URA.RU уже рассказывало, что власти требовали признать самостроями шесть сооружений в парке Горького: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (демонтирован минувшей осенью). Экспертиза ранее признала законность строительства этих объектов. С лета стороны обсуждают возможность мирового соглашения, по которому пять спорных строений могут быть безвозмездно переданы городу.
