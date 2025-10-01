Российские войска ударили по объектам энергетики Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атаки проводились с использованием артиллерии
Атаки проводились с использованием артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировками Вооруженных Сил Российской Федерации наносило обеспечение поражения объектов энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщение ведомства. Атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Под удар попал цех по производству десантных катеров, а также объекты, связанные с запуском беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, были атакованы точки временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировками Вооруженных Сил Российской Федерации наносило обеспечение поражения объектов энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщение ведомства. Атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под удар попал цех по производству десантных катеров, а также объекты, связанные с запуском беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, были атакованы точки временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...