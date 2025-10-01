Российские войска ударили по объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировками Вооруженных Сил Российской Федерации наносило обеспечение поражения объектов энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщение ведомства. Атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Под удар попал цех по производству десантных катеров, а также объекты, связанные с запуском беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, были атакованы точки временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 регионах.
