Бывший свердловский вице-мэр попал в колонию

Свердловский областной суд пересмотрел приговор бывшему вице-мэру Дегтярска Андрею Ильину и отправил его в колонию по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.
В конце июля Ильин получил условку на три года. Он признал вину и дал обличающие показания на бывшего руководителя Вадима Пильникова, который был осужден за взятку.
«Прокуратура, не согласившись с мягким приговором, внесла представление. Облсуд удовлетворил апелляционное представление. Суд отправил Ильина в колонию на 3,8 года», — сказали в ведомстве.
По данным ревдинского суда, Ильин передал Пильникову более 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей с марта по октябрь 2023-го и в апреле 2024-го. Самого мэра приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч.6 ст.290 УК РФ (Взятка в крупном и особо крупном размере).
