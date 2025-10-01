В Кремле раскрыли, когда Путин выступит на Валдайском форуме

Песков: выступление Путина на «Валдае» будет во второй половине дня 2 октября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступит на форуме во второй половине дня, сообщил Песков
Путин выступит на форуме во второй половине дня, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», запланированном на 2 октября. Глава государства выступит во второй половине дня. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«После четырех. Вторая половина дня», — сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, в ходе выступления глава государства выступит с приветственной речью. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется, подчеркнул Песков.

В Сочи открылось двадцать второе ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие, проходящее с 29 сентября по 2 октября, объединило 140 участников, представляющих 42 государства. По информации организаторов, в центре обсуждения на нынешнем форуме находится тема «Полицентричный мир: инструкция по применению». Помимо представителей России, в заседании участвуют делегаты из таких стран, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, США, Узбекистан, Эфиопия, Южно-Африканская Республика и ряда других государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», запланированном на 2 октября. Глава государства выступит во второй половине дня. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «После четырех. Вторая половина дня», — сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам Пескова, в ходе выступления глава государства выступит с приветственной речью. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется, подчеркнул Песков. В Сочи открылось двадцать второе ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие, проходящее с 29 сентября по 2 октября, объединило 140 участников, представляющих 42 государства. По информации организаторов, в центре обсуждения на нынешнем форуме находится тема «Полицентричный мир: инструкция по применению». Помимо представителей России, в заседании участвуют делегаты из таких стран, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, США, Узбекистан, Эфиопия, Южно-Африканская Республика и ряда других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...