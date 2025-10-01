В Кремле раскрыли, когда Путин выступит на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», запланированном на 2 октября. Глава государства выступит во второй половине дня. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«После четырех. Вторая половина дня», — сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, в ходе выступления глава государства выступит с приветственной речью. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется, подчеркнул Песков.
В Сочи открылось двадцать второе ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие, проходящее с 29 сентября по 2 октября, объединило 140 участников, представляющих 42 государства. По информации организаторов, в центре обсуждения на нынешнем форуме находится тема «Полицентричный мир: инструкция по применению». Помимо представителей России, в заседании участвуют делегаты из таких стран, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, США, Узбекистан, Эфиопия, Южно-Африканская Республика и ряда других государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.