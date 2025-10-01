Песков ответил на слова нового главы Пентагона о войне

В Кремле прокомментировали недавнее заявление министра обороны США Пита Хегсета, который заявил, что главной задачей Пентагона становится ведение боевых действий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия также продолжает развивать свою армию, но при этом остается сторонницей мира.
«Фраза „хочешь мира — готовься к войне“ — не новая. Она живет в истории. Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь сторонниками мира», — отметил Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему готова обсуждать все вопросы, в том числе урегулирование украинского кризиса, с использованием дипломатических и политических инструментов. При этом он обратил внимание на то, что переговорный процесс был в данный момент приостановлен по причине отказа киевских властей продолжать диалог, начатый в Стамбуле.
Ранее Хегсет заявил, что обновленное военное ведомство сосредоточит свою деятельность исключительно на ведении боевых действий, противостоянии угрозам, а также на подготовке к возможным конфликтам и достижению победы. Об этом министр обороны США сообщил в ходе встречи с высшими офицерами армии и флота, состоявшейся в Куантико, штат Вирджиния. По его словам, Соединенные Штаты должны сохранять постоянную готовность к военным действиям для обеспечения национальной безопасности и «поддержания мира». Кроме того, глава Пентагона выразил мнение, что пацифизм в нынешних условиях представляет собой опасную и наивную точку зрения.
