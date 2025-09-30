«Только война»: в Пентагоне прямо обозначили новую миссию

Новой главной задачей Пентагона становится исключительно ведение боевых действий. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе», — сказал Хегсет на встрече с высшим командованием армии и флота в Куантико (штат Вирджиния). Его слова передает Foxnews.
По словам главы Пентагона, США должны быть постоянно готовы к войне, чтобы обеспечивать свою безопасность и «защищать мир». Он также отметил, что пацифизм является опасной и наивной позицией в современных условиях.
