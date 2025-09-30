«Только война»: в Пентагоне прямо обозначили новую миссию

Хегсет: Пентагон переориентировался на ведение войны
По словам главы Пентагона, США должны быть постоянно готовы к войне
По словам главы Пентагона, США должны быть постоянно готовы к войне Фото:

Новой главной задачей Пентагона становится исключительно ведение боевых действий. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе», — сказал Хегсет на встрече с высшим командованием армии и флота в Куантико (штат Вирджиния). Его слова передает Foxnews.

По словам главы Пентагона, США должны быть постоянно готовы к войне, чтобы обеспечивать свою безопасность и «защищать мир». Он также отметил, что пацифизм является опасной и наивной позицией в современных условиях.

