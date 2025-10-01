ВСУ остались без грузовиков с дронами

Минобороны: под Черниговом уничтожено 100 БПЛА «Лютый» и 60 боевиков
«Искандер-М» уничтожил 20 фур с украинскими дронами «Лютый» под Черниговом
«Искандер-М» уничтожил 20 фур с украинскими дронами «Лютый» под Черниговом
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«Точным ударом ОТРК „Искандер-М“ цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа „Лютый“), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур», — говорится в сообщении ведомства.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова. В Минобороны уточнили, что в результате попадания возник объемный пожар, который привел к детонации боеприпасов на беспилотниках. 

Позднее удары по колонне с беспилотниками были продолжены. При следовании грузовиков по автотрассе прямыми попаданиями дронов «Герань-2» было подожжено еще пять автомобилей с БПЛА.

Ранее российские военные уже наносили удары по объектам ВСУ в Черниговской области, в том числе по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады, что привело к потерям среди офицерского состава противника. Кроме того, в последние недели отмечается рост атак украинских беспилотников по территории России, что стало одной из причин усиления российских ударов по складам и пунктам подготовки дронов ВСУ.

