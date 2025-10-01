ВСУ остались без грузовиков с дронами

Российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
«Точным ударом ОТРК „Искандер-М“ цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа „Лютый“), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур», — говорится в сообщении ведомства.
Удар был нанесен в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова. В Минобороны уточнили, что в результате попадания возник объемный пожар, который привел к детонации боеприпасов на беспилотниках.
Позднее удары по колонне с беспилотниками были продолжены. При следовании грузовиков по автотрассе прямыми попаданиями дронов «Герань-2» было подожжено еще пять автомобилей с БПЛА.
Ранее российские военные уже наносили удары по объектам ВСУ в Черниговской области, в том числе по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады, что привело к потерям среди офицерского состава противника. Кроме того, в последние недели отмечается рост атак украинских беспилотников по территории России, что стало одной из причин усиления российских ударов по складам и пунктам подготовки дронов ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.