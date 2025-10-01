Челябинка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 90 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всех иностранцев сняли с миграционного учета
Всех иностранцев сняли с миграционного учета Фото:

Жительница Челябинска на протяжении полутора лет фиктивно прописывала мигрантов в своей квартире. За все время она успела поставить на учет 90 иностранцев. Полиция вскрыла схему и задержала женщину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«С февраля 2024 года по август текущего года подозреваемая осуществила 52 факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Островского в Челябинске. Женщина прописала в своей квартире 90 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении челябинки возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Иностранцев же сняли с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска на протяжении полутора лет фиктивно прописывала мигрантов в своей квартире. За все время она успела поставить на учет 90 иностранцев. Полиция вскрыла схему и задержала женщину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «С февраля 2024 года по август текущего года подозреваемая осуществила 52 факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Островского в Челябинске. Женщина прописала в своей квартире 90 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В отношении челябинки возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Иностранцев же сняли с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...