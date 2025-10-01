Челябинка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 90 мигрантов

Жительница Челябинска на протяжении полутора лет фиктивно прописывала мигрантов в своей квартире. За все время она успела поставить на учет 90 иностранцев. Полиция вскрыла схему и задержала женщину, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«С февраля 2024 года по август текущего года подозреваемая осуществила 52 факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Островского в Челябинске. Женщина прописала в своей квартире 90 иностранных граждан, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В отношении челябинки возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Иностранцев же сняли с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!