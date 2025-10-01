Зеленский сделал Парубия Героем Украины посмертно

Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины
Зеленский посмертно присвоил Парубию звание Героя Украины Фото:
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил главному идеологу Майдана, экс-спикеру Верховной рады Андрею Парубию, убитому в конце августа вол Львове, звание Героя Украины. Кроме того, это же звание было присвоено еще троим украинцам. 

«Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Украинский телеканал «Эспрессо» ранее сообщил, что задержанного по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной рады зовут Михаил Сцельников. Его удалось арестовать спустя 36 часов после совершения преступления.

По информации источника, Сцельников признал свою вину в полном объеме и заявил, что действовал самостоятельно, не прибегая к помощи или инструкциям извне. Таким образом, он опроверг появившиеся ранее сообщения о возможном влиянии российских спецслужб на его действия. В качестве мотива Сцельников указал личную месть украинским властям, обвиняя их в смерти своего сына, который пропал без вести во время боев за Бахмут, и чье тело так и не было обнаружено.

