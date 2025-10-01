На второй круг: в челябинских округах пройдут повторные выборы

На избирательных округах в Кунашакском и Уйском районах Челябинской области, где кандидаты в депутаты набрали равное число голосов, пройдут повторные выборы. Об этом сообщает сайт облизбиркома.
«5 октября состоится повторное голосование на выборах депутата собрания депутатов Кунашакского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 6. В этот же день пройдет повторное голосование на выборах депутата собрания депутатов Уйского муниципального округа по одномандатному избирательному округу №15», — сообщает портал.
На выборах 12-14 сентября в Кунашакском округе победу на очном голосовании одержала кандидат от «Единой России», и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова, однако с учетом дистанционного электронного голосования результаты уравнялись с цифрами самовыдвиженца и действующего депутата Фериса Абдрахманова. Каждый из них набрал по 417 голосов избирателей.
В Уйском округе победу разделили пенсионер-самовыдвиженец Виталий Кондрашкин и единоросс, председатель совета депутатов Соколовского сельского поселения Юрий Юзеев. Оба набрали по 273 голоса.
В ближайшее воскресенье избирателям этих округов снова предстоит прийти на выборы. В бюллетенях будут значиться только две фамилии кандидатов. В итоге депутатом станет один из них.
