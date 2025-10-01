Семья из Екатеринбурга лишилась 200 тысяч, связавшись с горе-мастером

Мужчина обязывался сделать хозблок
Мужчина обязывался сделать хозблок Фото:

Семья из Екатеринбурга обвинила мастера Никиту Б. в мошенничестве: ему внесли оплату за изготовление хозблока, но в итоге он ничего не сделал и не вернул деньги. Подробности этой истории URA.RU рассказали потерпевшие.

«Муж нашел самозанятого рабочего в интернете, встретился с ним 28 августа, заключил договор. Согласно договору, мужчина обязан был оказать услугу и доставить бытовку до 10 сентября. Мы перевели ему 188 тысяч рублей, но он ничего не сделал, деньги не возвращает и не отвечает на звонки», — рассказала URA.RU собеседница.

По ее словам, Никита регулярно ссылался на жизненные ситуации, которые мешали ему выполнить работу в срок. Позже он вообще заявил, что не сможет изготовить хозблок. «Мужчина перестал отвечать на звонки, общался только по переписке в мессенджере. 13 сентября он приехал к нам, привез дополнительное соглашение, по которому обязывался вернуть деньги в течение двух недель. Но этого не произошло», — продолжила женщина.

После этого семья составила досудебную претензию. Никита подписал ее и обещал вернуть деньги 26 сентября. «Но у него вновь случилась „жизненная“ ситуация, в связи с которой он не смог отдать их. Обещал 29 сентября наконец-то отдать их, но теперь он не выходит на связь окончательно», — заключила собеседница агентства.

URA.RU попыталось связаться с мужчиной, но безуспешно. Он не отвечает на звонки.

Переписка семьи с исполнителем
Переписка семьи с исполнителем
Фото:
Фото:

