«Это слишком»: Орбан дал понять, что думает о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что полное членство Украины в Евросоюзе является чрезмерной мерой. По его мнению, вместо этого следует заключить стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщается в трансляции на сайте Еврокомиссии.
«Мое предложение, предложение Венгрии, заключается в том, чтобы заключить стратегическое соглашение с Украиной, но не членство. Стратегическое соглашение — это хорошо. Членство — это слишком. Нам нужно только стратегическое соглашение», — сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в Копенгагене, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало в ходе важного европейского саммита, где одним из ключевых вопросов повестки дня является дальнейшая стратегия поддержки Украины и перспективы ее интеграции в европейские структуры.
Венгрия неоднократно занимала особую позицию по украинскому вопросу в рамках ЕС, выступая против ряда санкционных мер и призывая к мирным переговорам. Заявление Орбана подтверждает, что Будапешт продолжает сдержанно относиться к углублению интеграции Украины с Евросоюзом.
Ранее Виктор Орбан неоднократно подчеркивал особую позицию Венгрии по украинскому вопросу и заявлял о давлении со стороны других европейских лидеров на саммитах ЕС, отмечая, что решение о евроинтеграции Украины не может быть принято без согласия Будапешта. Венгрия также блокировала новые пакеты помощи Киеву и выступала против ужесточения санкций против России, ссылаясь на защиту собственных национальных интересов.
