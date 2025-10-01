G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций против РФ

Страны G7 находятся на финальной стадии согласования ужесточенного пакета санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект официального заявления.
«Страны G7 близки к заключению соглашения о значительном ужесточении санкций в отношении России», — пишет Bloomberg. Лидеры G7 обеспокоены отсутствием прогресса в урегулировании ситуации на Украине. В этой связи страны-участницы объединения рассматривают необходимость усиления давления на Россию.
В новом проекте отмечается, что G7 рассматривают различные варианты введения дополнительных ограничительных мер, которые затронут ключевые отрасли российской экономики, включая энергетический, финансовый и оборонно-промышленный секторы. Кроме того, обсуждаются меры против стран и организаций, оказывающих поддержку военным действиям Москвы или способствующих обходу действующих санкций.
Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро, основным источником которого должны стать замороженные российские активы. Киев сможет получить необходимые финансовые средства, а их возврат будет осуществляться после поступления репарационных выплат со стороны России. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, на данный момент в странах ЕС сохраняются разногласия по этому поводу.
