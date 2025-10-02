Дизайнер Таша Рублева назвала главных модников среди свердловских мэров

Главными модниками среди мэров свердловских городов названы Иван Зернов (Верхняя Пышма), Григорий Вихарев (Белоярское МО) и Алексей Орлов (Екатеринбург). Такой рейтинг, изучив образы градоначальников, составила специально для URA.RU владелец и дизайнер Модного дома Rubleffka (Москва, Екатеринбург), имидж-консультант политиков и бизнес-лидеров России Таша Рублева.
Также в список попали: Дмитрий Нисковских (Сысертское МО), Вячеслав Тюменцев (Новоуральск), Игорь Кабец (Первоуральск), Александр Герасимов (Каменск-Уральский), Олег Нейфельд (МО Богданович). Замыкает рейтинг Александр Маслов (Верхнесалдинское МО) и Олег Ряписов (Красноуфимское МО).
Дизайнер с 2011 года одевает весь деловой Екатеринбург, а позже дошла и до столицы РФ. С тех пор Рублева является одним из ведущих экспертов по деловому и протокольному стилю. Лидеров из плеяды свердловских мэров (из 96-ти дизайнеру были отобраны для изучения 27) она определила по корректно подобранным образам. С основным костюмам у них верно сочетаются сорочки, галстуки, аксессуары. При этом в образе сохраняется индивидуальность и соответствие дресс-коду.
Десятое место
Замыкающий рейтинга самых модных мэров — Олег Ряписов. Дизайнер назвала его лук продуманным. «При сохранении серьезности и энергии, которая в нем есть, корректировка цветовой палитры, деталей костюма и аксессуаров позволяет вывести главу в категорию „современный и статусный лидер“», — отметила Рублева.
Девятое место
На девятом месте рейтинга оказался Александр Маслов. Имидж-консультант отметила, что глава Верхнесалдинского МО находится в поиске собственного стиля. Видно, что он уделяет внимание внешнему виду, понимая его значимость для коммуникации, пробует разные решения.
«Есть удачные образы — строгие темные костюмы с лаконичными галстуками, которые подчеркивают его серьезность и статус. Но есть и менее выигрышные варианты, например светло-серый костюм в контрастную клетку, который не соответствует статусу. Оптимальным направлением было бы для главы — развитие в сторону классики с акцентами. Я бы рекомендовала брать на вооружение галстуки классических расцветок (бордовый, глубокий синий, графитовый) с геометрическим рисунком. Это добавит индивидуальности, но сохранит статусность», — посоветовала Рублева.
Восьмое место
На восьмом месте топ-10 самых модных мэров находится глава МО Богданович. Олег Нейфельд, по оценке дизайнера, производит впечатление очень крепкого, здорового человека, внушающего доверие. В его внешности «есть черты настоящего русского богатыря». При этом у главы правильный базовый набор костюмов и рубашек, соответствующих протоколу.
«Строгие костюмы в полоску и белая рубашка создают фундамент образа серьезного управленца. Но отдельного внимания заслуживает любовь к более ярким и акцентным галстукам. Это говорит о его стремлении добавить индивидуальности, выйти за рамки излишне сухой классики и показать личный характер», — отметила Рублева.
Седьмое место
На седьмом месте модного шорт-листа — Алексей Герасимов. Дизайнер отметила, что в образах главы Каменска-Уральского заметен рост — они стали гораздо более выверенными и аккуратными с годами.
«Видно, что он сознательно работает над своим стилем, имиджем и гардеробом, понимает значимость внешнего вида как инструмента политической коммуникации», — обратила внимание эксперт. Порекомендовав при этом добавить немного индивидуальности в виде акцентных галстуков с классическим геометрическим рисунком, сорочек с легкой полоской. Привнести стилю живости, харизмы, но сохранив статусность, помогут аккуратные часы, очки иной формы.
Шестое место
На шестом месте модного рейтинга находится глава Первоуральска. Игорь Кабец демонстрирует осознанную работу над имиджем, считает дизайнер.
«Его стиль заметно улучшился, что подчеркивает понимание ценности визуальной коммуникации как важного инструмента в политике. Частый выбор полосатых галстуков усиливает образ рационального, системного управленца, который транслирует стабильность, уважение к порядку и к системе», — отметила она.
Пятое место
В середине списка самых модных свердловских мэров оказался глава Новоуральска. Стиль Вячеслава Тюменцева, по словам Рублевой, говорит о приверженности градоначальника протоколу и классическим традициям власти. Он транслирует образ строгого управленца и дисциплинированного политика, который подчеркивает силу и контроль. При этом выглядит убедительно в официальных контекстах, но несколько холодно и отстраненно для «народной» аудитории.
Четвертое место
На четвертом месте шорт-листа Дмитрий Нисковских. Проанализировав образ главы Сысерти, дизайнер заметила, что личный комфорт и внутреннее ощущение свободы для главы Сысерти важнее строгих рамок.
«Он умеет „играть по правилам“. Когда нужно, — строгие костюмы и галстуки, но в душе остается бизнесменом, а не классическим чиновником. Его часто можно увидеть с расстегнутой верхней пуговицей на сорочке, что в глазах аудитории может казаться „несобранным“, „не до конца уважающим традиции“», — объяснила Рублева.
Третье место
Тройку лидеров в рейтинге имидж-консультанта замыкает глава Екатеринбурга. Алексей Орлов, по ее мнению, всегда транслирует своим внешним видом верность традициям, стабильность, опыт и надежность.
«Его образ — это „классический руководитель старой школы“, для которого важны проверенные временем правила, порядок и уважение к статусу. Он часто отдает предпочтение галстукам с мелким герметическим рисунком. Такой аксессуар менее строгий, чем однотонный. Но при этом остается в рамках классики. Галстук оживляет образ, добавляя элемент дружелюбности и мягкости, свойственной личности в целом», — рассказала Рублева.
Второе место
На втором месте топ-10-ти глава Белоярского МО. Григорий Вихарев, по словам стилиста, чаще всего демонстрирует образ «молодого политика» и «активного управленца», «нежели жесткого технократа». Мэр умело экспериментирует в рамках протокола с цветами и рисунками на сорочках и галстуках. Часто в его образах можно увидеть полоску — это всегда стремление к структурности, внимание к правилам и карьерные амбиции.
Первое место
Самым модным градоначальником Рублева назвала главу Верхней Пышмы. Иван Зернов занял в рейтинге первое место. Дизайнер отметила особые предпочтения мэра — он выбирает классические костюмы, которые на нем при этом хорошо сидят. Плюс, у Зернова корректно подобраны сорочки и галстуки.
«Все это подчеркивает официальность и соответствует требованиям протокольного дресс-кода. Глава города отдает предпочтение свежим цветам галстука — это выбор в сторону энергичности и уверенности. Очки неотъемлемая часть его образа, которая смотрится гармонично и создает впечатление интеллигентности и рациональности. А аккуратная прическа подчеркивает стремление к контролю и собранности», — заключила Рублева.
