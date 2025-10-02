Власти Ямала намерены вернуть десятки миллионов рублей, выделенные на развитие агропрома

В ЯНАО окружной департамент АПК инициировал серию судебных разбирательств по возврату бюджетных средств, ранее выделенных предприятиям и предпринимателям региона в качестве субсидиарной поддержки отрасли. Ведомство намерено вернуть в окружной бюджет десятки миллионов рублей, сообщают в Арбитражном суде ЯНАО. В департаменте агентству разъяснили свою позицию по спорам с фермерами.
Как следует из отчетов о движении дел в Арбитражном суде ЯНАО, окружной департамент агропромышленного комплекса намерен вернуть в бюджет части субсидий, предоставленных ямальским фермерам-субсидиарам. С июля по сентябрь 2025 года в суд подано 11 исковых заявлений. В списке ответчиков по делам о возврате субсидий значатся как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.
Одним из самых крупных исков стал иск к ООО «Рыба Ямала» — на сумму 2,4 миллиона рублей, из которых 1,83 миллиона — неосвоенная субсидия, а более 600 тысяч рублей — начисленные пени. К главе КФХ Елемесовой Владе предъявлен иск на 1,5 миллиона рублей. ООО «Веритас», возможно, предстоит вернуть два млн рублей вместе с пеней за неиспользованный остаток субсидии.
Наибольшая сумма взыскания фигурирует в иске к ООО Агрофирма «Толькинская». Департамент требует вернуть 25 млн рублей, из которых 20 млн, по данным ведомства, фирма не использовала по назначению.
Возврат субсидий может оказать серьезное влияние на финансовое положение предприятий агропромышленного сектора Ямала. Для некоторых компаний и фермерских хозяйств суммы взысканий сопоставимы с годовым оборотом и грозят банкротством.
Между тем, власти ЯНАО подчеркивают, что возврат неосвоенных или использованных с нарушениями субсидий — это необходимая мера для обеспечения прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. Ведомство намерено продолжить практику мониторинга и контроля за реализацией субсидированных проектов.
«Наша задача — сделать ямальские предприятия более конкурентноспособными в рынке, исходя из тех дополнительных затрат, которые они несут в условиях Крайнего Севера, где уровень заработной платы работников выше, продолжительность отпусков дольше, стоимость жилищно-коммунальных услуг — выше и логистика сложнее», — отметили в окружном департаменте АПК, комментируя запрос агентства URA.RU.
С точки зрения законодательства, получатели субсидий обязаны отчитываться о целевом использовании средств и достижении заявленных показателей. При выявлении нарушений департамент вправе взыскать средства через суд.
«При проведении контроля мы оцениваем достижение двух показателей. Первый — соответствие объема выпущенной продукции обязательствам, второй — целевой характер расходования средств. Если результат по каким-то причинам не достигается, то средства в соответствии с подписанным соглашением получатель обязан вернуть», — поясняет собеседник. От фермеров не требуют возврата всей субсидии, а только того объема, в котором обязательства не выполнены. «Важно, чтобы соблюдался целевой характер расходования субсидии», — подчеркивают в департаменте.
На вопрос агентства о том, как много задолжали аграрии Ямала, собеседник прямо не ответил, но подчеркнул, что претензионная работа ведется примерно с той же активностью, что и в прежние годы.
"Работу по контролю департамент, безусловно, ведет — и ведет достаточно активно. При этом нет оснований говорить о значительном приросте претензий в последнее время. Уровень нынешнего года не слишком отличается от прошлого", — сказали в департаменте и подчеркнули, что суд – это та инстанция, до которой ямальские власти доходят, предварительно пройдя все этапы досудебного урегулирования.
«Подавляющий объем субсидий расходуется получателями в точном соответствии с нормативными документами. Если сравнить суммы возвратов с объемом финансирования, то они мизерные. Сумма требований за последние пять лет ни разу не достигла одного процента от общего годового объема финансирования, колеблясь от 0,01 процента до 0,79», — пояснили агентству.
В июле 2025 года окружной агропром заявил, что вводит новые правила предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса. Изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности господдержки, поясняют в департаменте.
