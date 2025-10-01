Индия готовится к приезду Путина

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию 5–6 декабря. О подготовке к визиту сообщает телеканал NDTV.
«Президент России Владимир Путин, вероятно, прибудет в Индию 5–6 декабря для проведения саммита с премьер-министром Нарендрой Моди», — пишет NDTV. Визит пройдет на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.
Информацию о готовящемся визите подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Москва уважительно относится к национальным интересам и внешней политике Нью-Дели.
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары. Причиной этого шага стала активная торговля Индии с Россией, в частности, закупки российской нефти. Индийское правительство заявило, что было вынуждено увеличить импорт нефти из России после начала конфликта на Украине, поскольку традиционные поставки были перенаправлены в Европу. Нью-Дели подчеркивает, что подобная политика обусловлена исключительно национальными интересами и необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны.
За последние годы объем двусторонней торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей. После 2022 года Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Россия также традиционно занимает лидирующие позиции среди поставщиков вооружения и военной техники для Индии.
