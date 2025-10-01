Челябинский застройщик присоединился к проекту девелопмента в Екатеринбурге. На бывшей территории завода «Уралмаш» построят три микрорайона для 44 000 жителей, сообщили в пресс-службе «Группы Голос».
«В рамках международной выставки-форума 100+ TechnoBuild девелопер „Группа Голос“ из Челябинска подписал соглашение с компанией „УГМК-Застройщик“ и ПАО „Сбербанк“. Мастер-девелопером в проекте выступит „УГМК-Застройщик“, который возьмет на себя разработку единой архитектурной концепции, подготовку и утверждение проекта планировки территории, создание ключевых коммерческих объектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства района», — сообщили в пресс-службе.
Финансовое сопровождение проекта обеспечит ПАО «Сбербанк», выступая в роли финансового партнера, предоставляющего необходимые средства застройщикам для приобретения земельных участков и строительства жилых комплексов с необходимой инфраструктурой.
Всего на территории построят три школы, двенадцать детских садов, две поликлиники, колледж, школу искусств и три спортивные школы. Кроме того, будет создана спортивная и общественная инфраструктура.
«Проект редевелопмента не только преобразит территорию, но и станет значимым вкладом в развитие городской инфраструктуры. Наша цель — создать комфортную среду для жизни, работы и отдыха горожан, сохраняя при этом историческое наследие», — генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Реализацией проекта займутся семь крупнейших застройщиков со всей России. В их числе — холдинг «Группа Голос».
«Мы намерены наращивать своё присутствие в Екатеринбурге. Для нас важно не просто построить дома, а внести вклад в развитие города, быть полезными для него. Верим, что проект редевелопмента Уралмаша как раз позволит сделать это, объединив усилия с надёжными партнёрами», — рассказал генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов.
Сейчас застройщик «Группа Голос» возводит на Уралмаше жилой квартал «Голос Заря». Градостроительный потенциал квартала — 135 000 квадратных метров жилья. Первую очередь девелопер планирует ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.
Участие в редевелопменте позволит продолжить и масштабировать этот проект. Соглашения о реализации проекта редевелопмента также подписали компании «Аксиома» (Астрахань), «Лето Девелопмент» (Екатеринбург), «РАЗУМ» (Астрахань), «Touch» (Москва) и «Энергокомплекс» (Екатеринбург).
