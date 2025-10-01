В Екатеринбурге глава Минстроя РФ предложил отправлять работать по распределению выпускников-строителей

Ирек Файзуллин предложил ввести распределение для выпускников строительных вузов
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выступил на форуме 100+ TechnoBuild
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выступил на форуме 100+ TechnoBuild

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выступил с инициативой о введении системы распределения выпускников строительных вузов для обязательной отработки по специальности. Такой идеей он поделился на полях строительной выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. 

«Я считаю, что если человек получает бюджетное образование, то должен все-таки какое-то время отработать по распределению. Сегодня уже по ряду специальностей, например, у медиков, принято соответствующие решения. Мне даже мои заместители говорят: „А как мы их привяжем к конкретному предприятию?“ В строительной отрасли сегодня практически негосударственных структур не осталось. В жилищно-коммунальном хозяйстве, конечно, доля государственной и муниципальной собственности гораздо выше, поэтому эту форму, я считаю, мы должны отработать. В любом случае в этом направлении будем двигаться, а бизнес должен стать какой-то частью заказчика в этой области», — заявил Файзуллин. 

