30 сентября 2025

Роспотребнадзор помог жителю ХМАО избавиться от навязанных страховок

Инспекторы помогли югорчанину вернуть деньги за страховку
Роспотребнадзор помог жителю Югорска избавиться от страховок, которые ему пришлось взять при оформлении кредита. Через суд житель не только вернул деньги, но и взыскал моральный ушерб.

«Досрочно исполнив кредитные обязательства, потребитель обратился в страховую компанию о расторжении договора страхования и возврата оставшейся части страховой премии за неиспользованный период. Но страховая компания отказала в удовлетворении требований, и потребитель обратился в суд», — говорится на сайте ведомства

Инспекторы поддержали югорчанина и дали заключение в суде. Со страховой потребовали более 65 тысяч рублей, в том числе возмещение морального ущерба. Компания подала апелляцию, но ей отказали.

