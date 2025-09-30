Роспотребнадзор помог жителю ХМАО избавиться от навязанных страховок

Роспотребнадзор помог жителю Югорска избавиться от страховок, которые ему пришлось взять при оформлении кредита. Через суд житель не только вернул деньги, но и взыскал моральный ушерб.
«Досрочно исполнив кредитные обязательства, потребитель обратился в страховую компанию о расторжении договора страхования и возврата оставшейся части страховой премии за неиспользованный период. Но страховая компания отказала в удовлетворении требований, и потребитель обратился в суд», — говорится на сайте ведомства
Инспекторы поддержали югорчанина и дали заключение в суде. Со страховой потребовали более 65 тысяч рублей, в том числе возмещение морального ущерба. Компания подала апелляцию, но ей отказали.
