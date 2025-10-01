Наемники из Украины встали на сторону мятежников в Судане

В Судане ликвидировали украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
Украинские наемники, воевавшие на стороне мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) в Дарфуре ликвидированы. Об этом сообщили в шестой пехотной дивизии армии Судана.

«Нашим войскам <...> удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Столкновение произошло на площади Аль-Карама в городе Эль-Фашер, административном центре штата Северный Дарфур.

Иностранные наемники проникли в город с целью поддержки СБР. Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на эксплуатации и управлении беспилотниками. Кроме того, среди иностранных бойцов были снайперы. Военные отмечают, что наемники занимали стратегические позиции на высотных зданиях. После столкновения мятежники предприняли попытку эвакуировать тела погибших иностранных наемников. Для этого был усилен артиллерийский обстрел позиций суданской армии, однако эти действия не увенчались успехом.

