Вероятный убийца своих детей и жены страдает психическим расстройством

Вероятный убийца женщины и двоих детей — глава семейства Ильмир — страдает игровой зависимостью, то есть лудоманией. Это неоднократно становилось причиной конфликтов с супругой. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с места событий.
«Ильмир работал в компании по установке пластиковых окон, но постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Влезал в долги и занимал до 50 тысяч за неделю, каждый раз надеясь „отбить“ потерянные суммы», — рассказали журналисты агентства.
Финансовые трудности привели к обострению отношений в семье: супруга Елизавета также брала кредиты, которые семья не могла погасить. Согласно материалам суда, задолженность женщины перед различными банками превышала 130 тысяч рублей. На данный момент для выяснения точной личности подозреваемого следователи проверяют на причастность к убийству отца семейства, сообщили РИА Новости в региональном Следкоме.
Ранее корреспонденты URA.RU с места событий сообщали, что основным подозреваемым в совершении убийства является глава семьи. В настоящее время мужчина находится в больнице после того, как пытался свести счеты с жизнью. При прибытии сотрудников полиции изначально мужчина заявил, что на его семью напали неизвестные, а сам он якобы пытался защитить своих близких.
