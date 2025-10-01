Главным подозреваемым в жестоком убийстве супруги и двоих маленьких детей считается глава семьи. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с места событий. В настоящее время он госпитализирован.
«В жестоком убийстве своих детей и жены Елизаветы М. подозревают главу семейства Ильмира М. — по предварительным данным, после случившегося он пытался свести счеты с жизнью», — передают журналисты агентства. Отмечается, что мужчина встретил полицейских с кровавыми руками. Он также первоначально утверждал, что на его семью напали неизвестные, а сам он пытался их защитить.
Ранее правоохранители начали расследование по данному факту. В Следкоме по Ульяновской области сообщили, что в связи с трагедией возбуждено уголовное дело. Тела женщины и детей обнаружила бабушка, которая пришла навестить внучек.
