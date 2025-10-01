Тюменская делегация провела серию деловых переговоров в Беларуси

Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров с представителями ведущих предприятий и Министерства энергетики Республики Беларусь в рамках визита в Союзное государство. Об этом сообщил в своем telegram-каналеинфоцентр правительства региона.
«У наших территорий есть точки соприкосновения для взаимовыгодного экономического сотрудничества: от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь», — заявил замубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
В ходе переговоров с компанией «ТБЗ Ляховичский», вторым по величине производителем топливных брикетов в Европе, стороны обсудили перспективы внедрения новых технологий в Тюменской области, где имеются значительные запасы торфа. Белорусская компания занимается разработкой кормовых добавок на основе торфа для крупного рогатого скота и кур, что, по их данным, способствует увеличению продолжительности жизни животных. Стороны рассматривают возможность использования этой технологии на тюменских агропредприятиях.
Дополнительно обсуждались возможности применения белорусских интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов, выпускаемых ОАО «Интеграл», для нужд нефтегазовой отрасли Тюменской области. Представители Минэнерго Республики Беларусь выразили заинтересованность в компетенциях тюменских специалистов по обслуживанию газотурбинного оборудования иностранного производства, а также в совместной выработке модели развития дальнейшего сотрудничества между регионами.
В департаменте инвестиционной политики подчеркнули, что достигнутые договоренности станут основой для расширения партнерских связей между тюменским бизнесом и белорусскими компаниями.
