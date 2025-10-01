Тюменская делегация провела серию деловых переговоров в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменская делегация провела серию деловых переговоров в Республике Беларусь
Тюменская делегация провела серию деловых переговоров в Республике Беларусь Фото:

Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров с представителями ведущих предприятий и Министерства энергетики Республики Беларусь в рамках визита в Союзное государство. Об этом сообщил в своем telegram-каналеинфоцентр правительства региона.

«У наших территорий есть точки соприкосновения для взаимовыгодного экономического сотрудничества: от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь», — заявил замубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В ходе переговоров с компанией «ТБЗ Ляховичский», вторым по величине производителем топливных брикетов в Европе, стороны обсудили перспективы внедрения новых технологий в Тюменской области, где имеются значительные запасы торфа. Белорусская компания занимается разработкой кормовых добавок на основе торфа для крупного рогатого скота и кур, что, по их данным, способствует увеличению продолжительности жизни животных. Стороны рассматривают возможность использования этой технологии на тюменских агропредприятиях.

Дополнительно обсуждались возможности применения белорусских интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов, выпускаемых ОАО «Интеграл», для нужд нефтегазовой отрасли Тюменской области. Представители Минэнерго Республики Беларусь выразили заинтересованность в компетенциях тюменских специалистов по обслуживанию газотурбинного оборудования иностранного производства, а также в совместной выработке модели развития дальнейшего сотрудничества между регионами.

В департаменте инвестиционной политики подчеркнули, что достигнутые договоренности станут основой для расширения партнерских связей между тюменским бизнесом и белорусскими компаниями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров с представителями ведущих предприятий и Министерства энергетики Республики Беларусь в рамках визита в Союзное государство. Об этом сообщил в своем telegram-каналеинфоцентр правительства региона. «У наших территорий есть точки соприкосновения для взаимовыгодного экономического сотрудничества: от сельского хозяйства до нефтегазовой промышленности. Мы обладаем компетенциями, применение которых позволит более активно развиваться предприятиям Тюменской области и Республики Беларусь», — заявил замубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. В ходе переговоров с компанией «ТБЗ Ляховичский», вторым по величине производителем топливных брикетов в Европе, стороны обсудили перспективы внедрения новых технологий в Тюменской области, где имеются значительные запасы торфа. Белорусская компания занимается разработкой кормовых добавок на основе торфа для крупного рогатого скота и кур, что, по их данным, способствует увеличению продолжительности жизни животных. Стороны рассматривают возможность использования этой технологии на тюменских агропредприятиях. Дополнительно обсуждались возможности применения белорусских интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов, выпускаемых ОАО «Интеграл», для нужд нефтегазовой отрасли Тюменской области. Представители Минэнерго Республики Беларусь выразили заинтересованность в компетенциях тюменских специалистов по обслуживанию газотурбинного оборудования иностранного производства, а также в совместной выработке модели развития дальнейшего сотрудничества между регионами. В департаменте инвестиционной политики подчеркнули, что достигнутые договоренности станут основой для расширения партнерских связей между тюменским бизнесом и белорусскими компаниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...