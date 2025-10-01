В Перми приостановил работу отряд по поиску пропавших людей с 10-летней историей

Поисковый отряд имени Ирины Бухановои? сообщил о приостановке деятельности. Организация волонтеров работала 10 лет. В отряде объяснили свое решение «техническими причинами».
«В связи с возникшими техническими причинами, мы вынуждены временно приостановить поисковую деятельность и прием новых заявок на поиск. Сейчас мы активно работаем над устранением возникших проблем, чтобы как можно скорее возобновить нашу работу в полном объеме», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой был образован в мае 2015 года. Он бесплатно помогает в поисках пропавших без вести людей на территории Перми и Пермского края. Отряд назван в память о девушке, которая пропала в Перми 20 мая 2015 года. Позже выяснилось, что она была убита. URA.RU ранее подробно рассказывало об этом деле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!