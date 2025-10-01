Nirvana и Radiohead: В Сургуте в выходные пройдет трибьют-фест музыки 90-х

В предстоящие выходные жителей и гостей Сургута ждет музыкальный трибьют-фест с хитами Nirvana и Radiohead, гастрольная трагикомедия с Аленой Хмельницкой и концерт знаменитого саксофониста. Подробнее об этих и других мероприятиях — в афише URA.RU.
4 октября
Трибьют фест
В «Невесомости» состоится двухдневный трибьют-фест хитовой музыки 90-х. В первый день, 3 октября, прозвучат хиты групп NIRVANA и DEFTONES. Во второй день, 4 октября поклонников ждет RADIOHEAD. Легендарные хиты перепоют молодые и талантливые группы.
Вход с 20:00, начало выступлений около 20:30.Стоимость билета на каждый из дней феста: предпродажа — 350, в день мероприятия — 500.
Саксофон и испанская гитара
Концерт романтической саксофонной музыки — золотую коллекция мировых джазовых шедевров, привезет в Сургут музыкант мультиинструменталис J. Seven 4 октября. В 19.00 в на сцене СурГу он сыграет не только на саксофоне, но и испанской гитаре, блок флейте и барабанах.
Организаторы отмечают, что артист во время концерта двигается, выходит в зал, танцует и вовремя игры на саксофоне общается со зрителем. Цена билета 1500-3500 рублей.
Фестиваль этнической музыки «МОХ»
Фестиваль этнической музыки МОХ стартует 4 октября и завершится 25 октября в культурном центре МОХ. В течение почти месяца в разные дни запланировано участие музыкальных проектов: «Где-то там» (Москва), «Сказание» (Екатеринбург), «Middleshaman» (Санкт-Петербург), а также сургутян: проекта «Эхосфера» и Кристины Руденченко. Помимо музыкальных выступлений, приглашённые участники в дневной программе фестиваля проведут мастер-классы на тему этнической музыки и её месте в современном цифровом мире. 4 октября в 17.00 в культурном центре «Порт» гостей ждет московский коллектив «Где-то там», создающий самобытные песни на границе блюз-рока и мощной первобытной этники. Билет — 400 рублей.
«Дядюшка АУ»
Тамбовский государственный театр кукол даст спектакль, главный герой которого забавный лесовичек по имени Ау. Он постоянно попадает в различные передряги. За приключениями дядюшки можно наблюдать 4 октября в 11:00 и 13:00. Юных зрителей ждут в Малом зале филармонии. Стоимость билета от 600 рублей.
«Вивальди. Времена Танго»
В рамках XIII Международного фестиваля искусств «60-я параллель» состоится концерт Юрия Медяника и Emotion Orchestra. Дирижер Юрий Медяник бережно сохранил исходную партитуру, в которой каждый из четырех концертов Вивальди индивидуален в своем звучании благодаря использованию элементов милонги, замбы и чакареры. Концерт состоится в Большом зале филармонии 4 октября, начало в 18:00. Цена билета — 400-2200 рублей, можно купить по Пушкинской карте.
5 октября
Открытый микрофон
5 октября в 20:00 в баре «Wallpub» комики проверят новые шутки и доработают старые. Здесь будут как самых опытные артисты, так и начинающие. Стоимость билета 250 рублей.
Жизнь прекрасна
Так называется трагикомедия, которую дадут на сцене СурГУ 5 октября в 19:00 известные актеры Алёна Хмельницкая, Илья Бледный, Андрей Ильин, Олег Пармёнов.
Герои спектакля — супружеская пара: известная актриса и кинорежиссёр. Они только что вернулись с карнавала в номер дорогого отеля, а завтра премьера их новой «фильмы» — жизнь прекрасна! Однако едва они ложатся спать, как в их номер на четвертом этаже проникает молодой человек. Кто он и чем закончится история? Цена ответа — стоимость билета: 2-6 тысяч рублей.
