Екатеринбург станет меньше

Дума Екатеринбурга поддержала сокращение площади города на 14 соток
Площадь Екатеринбурга планируют уменьшить на 1,4 тысячи квадратных метров. Такое предложение поддержали члены комиссии гордумы. Территория города сократится с 114 752,33 до 114 752,19 гектара, рассказала замдиректора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Марина Мацкова.

«На этих участках расположены земли сельхозназначения, улично-дорожная сеть и объект коммунальной инфраструктуры», — сказала она. Речь идет об уточнении описания границы Екатеринбурга. Это необходимо для устранения пересечения границы города с границами участков, не относящихся к его территории, на публичной кадастровой карте.

Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании думы — 7 октября. Далее его рассмотрят на заседании заксобрания Свердловской области 28 октября.

