ХК «Металлург» подтвердил контракт с Евгением Кузнецовым

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, официально подтвердил заключение контракта с Евгением Кузнецовым сроком на один год. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.
«Хоккейный клуб „Металлург“ заключил контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с форвардом рассчитано на один год — до конца сезона 2025/26», — уточнили в пресс-службе клуба.
33-летний уроженец Челябинска и воспитанник местной школы хоккея Кузнецов выступает на позиции центрального нападающего. За время своей профессиональной карьеры он защищал цвета «Трактора» в КХЛ (2009–2014), выступал за «Вашингтон Кэпиталс» (НХЛ, 2014–2023), «Каролину Харрикейнз» (НХЛ, 2023–2024), а также за СКА в сезоне 2024–2025 годов.
В Континентальной хоккейной лиге Кузнецов провел 296 матчей, набрав 207 очков (91 гол и 116 результативных передач) при коэффициенте полезности «+5». В Национальной хоккейной лиге на его счету 743 игры и 575 баллов (173 шайбы и 402 передачи) при показателе полезности «+38».
В составе «Вашингтона» Евгений в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В КХЛ он выигрывал Кубок Континента, а также становился обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата. Как игрок российской сборной Кузнецов стал чемпионом молодежного чемпионата мира в 2011 году, дважды выигрывал золотые медали чемпионата мира (2012, 2014), завоевывал серебро на юниорском и молодежном чемпионатах (2009, 2012) и дважды поднимался на третью ступень пьедестала мирового первенства (2015, 2017). Кроме того, в 2012 году был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира.
«Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнёров», — отметил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Бирюков добавил, что хоккеист подобного уровня способен существенно разнообразить линию атаки. Кроме того, он занимает позицию центрального нападающего, которая в настоящее время считается одной из наиболее дефицитных. Учитывая эти обстоятельства, клуб не мог позволить себе упустить шанс усилить команду таким игроком.
Тренер отметил, что минувший сезон у хоккеиста вышел скомканным, однако в команде видят его настрой и желание доказать свои возможности. Он пожелал спортсмену продемонстрировать все свои возможности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!