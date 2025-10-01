СЭ: Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

33-летний хоккейный нападающий Евгений Кузнецов в конце концов подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» на один год, хотя еще в минувшие выходные агент спортсмена Шуми Бабаев отрицал возможность выступления форварда в КХЛ в нынешнем сезоне. Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».
«По информации „СЭ“, нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с „Металлургом“. Срок соглашения составит один год», — сообщило «СЭ».
Другие издания пишут, что Кузнецов после обязательного медицинского обследования уже даже провел первую тренировку в составе «Металлурга». В частности, это в своем telegram-канале утверждает журналист Алексей Шевченко.
Прошлый сезон челябинский хоккеист, воспитанник хоккейной школы «Трактор», играл за питерский ХК «СКА». На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярки. А потом он решил вернуться в НХЛ. Причем, ранее спортивный агент Кузнецова Шуми Бабаев заявил, что игрок готов присоединиться к одной из команд НХЛ за сумму 2,5 млн долларов. Параллельно ходили слухи о его возможном возвращении в родной «Трактор» или переезде в Магнитогорск. Но директор ХК «Металлург» опровергал слухи об интересе к звездному игроку.
В НХЛ Кузнецов играл более 10 лет за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз». А в составе «Вашингтона» в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.
