Прокуратура требует взыскать с застройщика мемориала «Курская битва» более 1 млрд руб

Прокуратура Курской области направила в суд иск о взыскании с компании-застройщика более 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство мемориального комплекса «Курская битва». Контракт был заключен с нарушениями, а работы остались не завершены.
«Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 миллиарда рублей. Контракт был заключен в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который не обладал достаточными ресурсами для выполнения строительных работ в полном объеме, привлекал аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота»,— говорится в ведомстве, уточняет РИА Новости. При этом компания не обладала достаточными ресурсами для выполнения работ и привлекала аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота.
По данным прокуратуры, у компании также имеется задолженность по уплате обязательных платежей. Строительные работы не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 миллионов рублей.
Мемориальный комплекс «Курская битва» создается в Поныровском районе Курской области — на месте одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Проект имеет важное историческое значение для региона и страны.
Ранее в Курской области уже возбуждались уголовные дела, связанные с хищением бюджетных средств на строительстве объектов, в том числе фортификационных сооружений и оборонительных пунктов, когда подрядчики не имели необходимых ресурсов, а выделенные средства использовались не по назначению. В числе фигурантов тех дел были бывшие руководители региональных структур и чиновники, подозреваемые в хищении крупных сумм, что подчеркивает системный характер подобных нарушений в регионе.
