Главы военных ведомств РФ и КНДР открыли скульптуру в честь подвига корейских партизан. Видео

Россия и КНДР открыли памятник корейским партизанам в Московской области
Главы военных ведомств России и КНДР открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи»
Главы военных ведомств России и КНДР открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи» Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль торжественно открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи» на «Аллее союзников» у Главного храма Вооруженных Сил России в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной Армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества», — сказал Белоусов на церемонии открытия. Сам монумент посвящен подвигу корейских партизан — союзников Красной Армии в годы Второй мировой войны и приурочен к празднованию 80-летия Победы.

В ходе мероприятия Андрей Белоусов также передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию монумента. Генерал армии Но Гван Чхоль в своем выступлении подчеркнул, что подвиги бойцов Красной Армии навсегда останутся в памяти народа Кореи, а под стратегическим руководством лидеров двух стран военное и политическое сотрудничество развивается и укрепляется.

Скульптурная композиция «Союзники. Бойцы Кореи» изображает группу партизан в атаке: центральная фигура мужчины с флагом антияпонских народных партизан и пистолетом Маузер, слева — женщина с винтовкой и гранатой, справа — партизан с японской винтовкой ArisakaType 99 и ящиком боеприпасов. Все персонажи одеты в форму бойцов Корейской народной революционной армии. Авторами проекта выступили скульпторы Студии военных художников имени Грекова.

В церемонии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, представители российского военного руководства, посольства КНДР, депутаты Государственной Думы, МИД России, члены движения «ЮНАРМИЯ» и другие почетные гости. Ранее делегации двух стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

