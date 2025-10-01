Пермяки выбирают название сквера за Театром-Театром

Новый сквер появился на эспланаде (архивное фото)
Новый сквер, обустройство которого завершилось в Перми за зданием Театра-Театра (64 квартал эспланады), будет назван так, как проголосуют горожане. На выбор предложено шесть вариантов. За понравившийся можно проголосовать на портале «Управляем вместе».
«Опрос проводится на портале „Управляем вместе“ и в его мобильном приложении (в разделе „Голосуй“). Голосование продлится до 22 октября и доступно для всех зарегистрированных пользователей», — говорится на сайте мэрии.
Выбирать предложено из таких вариантов:
- Вишневый сад — отсылает к пьесе Антона Чехова, чьи произведения становились основой для спектаклей ТТ.
- Сквер Покровский – ул. Ленина, где находится сквер, ранее носила название Покровская.
- Сквер им. Ивана Бобылева – он много лет был художественном руководителем драмтеатра.
- Сквер им. Сергея Б. Наговицына. Это пермский певец, который жил недалеко от сквера – в доме по ул. Петропавловская, 97.
- Сквер Пирамида – этот вариант отсылает к народному названию расположенных рядом пирамидальных зданий.
- Сквер Зрителей – это название символизирует место встречи зрителей Театра-Театра. Сквер расположен между его основным зданием и детской сценой.
