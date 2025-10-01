В Сургуте создали бренд косметики в память о бойце СВО

В Сургуте выпустили косметики, посвященную погибшему бойцу СВО
В Сургуте выпустили косметики, посвященную погибшему бойцу СВО Фото:

В Сургуте (ХМАО) выпустили линию косметики, посвященную погибшему на СВО бойцу Никите Новикову. Так семья решила почтить память военнослужащего.

«В память о Никите и его подвиге, семья решила создать линию косметики NikitA. А также этот бренд косметики посвящается всем погибшим воинам на СВО», — говорится на сайте бренда.

Боец служил по контракту в должности разведчика-снайпера, согласно информации на сайте. А с началом спецоперации югочанин сопровождал с воздуха колонны, выявлял диверсионные группы, осуществлял огневое прикрытие.

Погиб Новиков в конце июня 2022 года. Семья уточняет, что за свой подвиг парень награжден посмертно Орденом мужества.

