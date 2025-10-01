«Начал синеть»: в Екатеринбурге пассажир скончался во время поездки в такси. Фото

Пассажир скончался во время поездки с таксистом в Екатеринбурге
Перед смертью мужчина просил купить ему воды
Перед смертью мужчина просил купить ему воды

В Екатеринбурге вечером 1 октября пассажир такси скончался во время поездки из аэропорта Кольцово на вокзал. Мужчине стало плохо, когда они остановились возле магазина, там же его пытались привести в чувство, рассказал URA.RU источник в оперативных службах города.

«По пути человек попросил заехать в магазин за водой. Они приехали, водитель пошел за водой ему. Вернулся, а тот начал синеть», — сказал собеседник. Таксист позвал прохожего, они вместе вытащили пассажира из машины и вызвали скорую. Прибывшим на место медикам спасти мужчину не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

