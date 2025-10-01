В Екатеринбурге вечером 1 октября пассажир такси скончался во время поездки из аэропорта Кольцово на вокзал. Мужчине стало плохо, когда они остановились возле магазина, там же его пытались привести в чувство, рассказал URA.RU источник в оперативных службах города.
«По пути человек попросил заехать в магазин за водой. Они приехали, водитель пошел за водой ему. Вернулся, а тот начал синеть», — сказал собеседник. Таксист позвал прохожего, они вместе вытащили пассажира из машины и вызвали скорую. Прибывшим на место медикам спасти мужчину не удалось.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
