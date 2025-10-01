Песни вместо звонков хотят включать в российских школах

В российских школах весь октябрь вместо стандартных звонков будут играть известные песни современных отечественных исполнителей. При этом особое внимание уделяется Дню учителя и значимым осенним музыкальным датам. Таким образом начинается новый этап Всероссийской инициативы «Мелодии вместо звонков», сообщил в Минпросвещения.
«В октябре в школах стартует новый блок Всероссийского проекта „Мелодии вместо звонков“. Вместо стандартных звонков весь месяц будут звучать популярные композиции современных российских авторов», — передает министерство на своем сайте.
В октябрьскую программу включены следующие композиции: «Учитель» (автор слов и музыки — Денис Майданов), «Музыка дождя» и «Первый учитель» (слова и музыка — Анна Петряшева), «Мы команда» (слова — Ольга Сердцева, музыка — Екатерина Рогова), «Песня про профессии» (слова — Станислав Минаков, музыка — Григорий Гладков), «Улыбайся» (слова — Станислав Минаков, музыка — Илья Шацкий), а также «Честное слово» (слова и музыка — Наталия Осошник).
Выбор тематики инициативы обусловлен стремлением выразить признательность педагогам за их труд. Однако «музыкальные» звонки не только приурочены ко Дню учителя, но и связано с Международным днем музыки (1 октября) и Всемирным днем аудиовизуального наследия (27 октября). Исполнение известных песен способствует созданию теплой атмосферы в учебных заведениях, объединяет школьников на эмоциональном уровне, помогает сохранять внимание и обеспечивает плавный переход между учебными занятиями, отметили в Минпросвещения.
Ранее группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий перенос начала занятий в школах на 09:00 утра. Кроме того, предлагается установить для всех школьников пятидневную учебную неделю. Как отмечается в пояснительной записке, целью инициативы является сохранение и укрепление здоровья учащихся, содействие их творческому развитию, а также поддержка семейного воспитания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.