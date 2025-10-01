В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах на 9 утра

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает перенос начала школьных занятий на 9:00 утра. Документ также предполагает закрепление пятидневной учебной недели для всех российских школьников. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.
«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», — говорится в пояснительной записке. Законопроект также предусматривает организацию внеучебных мероприятий в выходные и праздничные дни. Речь идет о культурных, спортивных и воспитательных событиях, которые не входят в учебный план и проводятся в формате, отличном от стандартных уроков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерный объем учебной программы в школах препятствует полноценному участию учащихся в различных секциях и кружках, а выполнение домашних заданий зачастую носит формальный характер. Минпросвещения советует школьникам тратить на выполнение домашних заданий не более трех с половиной часов в сутки.
