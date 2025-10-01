Макрон допустил возможность сбивать российские военные самолеты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности сбивать российские военные самолеты в случае их проникновения в воздушное пространство Европы. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). При этом еще неделю назад он заявлял ровно противоположное.
«В соответствии с доктриной стратегической неоднозначности могу сказать, что ничего не исключено», — отметил Макрон, отвечая на вопрос журналиста FAZ о том, поддерживает ли он предложения сбивать российские военные самолеты при из потенциальном вторжении в европейское небо. Президент добавил, что Париж готов рассматривать любые варианты защиты воздушных рубежей союзников.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о возможном ужесточении правил реагирования на инциденты на восточных границах альянса. По сведениям газеты Times, обсуждается переход от привычного воздушного патрулирования к более активной противовоздушной обороне.
Причем ранее Макрон отвергал соответствующую идею в принципе. В последние недели ряд стран Евросоюза заявили о якобы зафиксированных нарушениях воздушного пространства со стороны российских самолетов и дронов. Польша и Румыния сообщили о сбитых беспилотниках, однако не предоставили доказательств их российского происхождения, передает MK.RU.
Российское министерство обороны также неоднократно подчеркивало, что все полеты военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами и не затрагивают границы других государств. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не наносит ракетных и беспилотных ударов по объектам в странах Европы и НАТО. В альянсе также призывали сбивать российские дроны и самолеты, сообщает 360.RU.
