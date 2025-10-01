01 октября 2025

В украинских городах пропало электричество после ярчайшей вспышки в небе

В Днепропетровске пропал свет после яркой вспышке на небе и воздушной тревоги
В части Сумской области, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье внезапно отключилось электричество. Об этом в соцсетях сообщают местные жители. 

«Массовые отключения электроэнергии произошли в Днепропетровске и Запорожье. Свет пропал одновременно в обоих городах. Это произошло после резкой вспышки. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога», — передает RT со ссылкой на сообщения местных жителей.

Часть Сумской области на севере Украины также оказалась обесточена в результате повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщает «Сумыоблэнерго». Ранее сообщалось о взрывах в городе Конотопе, писало ТАСС.

В официальных комментариях от властей Украины сообщается, что результате скачков напряжения без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент. Он является защитным куполом и закрывает четвертый энергоблок разрушенной Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее в Минобороны России напоминали, что удары российской армии наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре, связанной с военной деятельностью Украины. В тот момент на Украине заявляли о повреждении одного из ключевых объектов тепловой генерации. Также сообщалось о взрывах в районе станции.

