В Челябинске водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Челябинске сотрудники городской Госавтоинспекции выясняют детали смертельного ДТП, которое произошло около 20:00 в поселке Западный, вблизи дома №10 по улице Спортивной. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.
«Мужчина 1997 года рождения, управлявший автомобилем Hyundai Sonata, совершил наезд на женщину-пешехода 1952 года рождения. Потерпевшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — заявили URA.RU в Госавтоинспекции города.
Для координации работы на место аварии прибыл замкомандира полка ДПС Госавтоинспекции по Челябинску Александр Маров. В настоящее время сотрудники ГАИ совместно со следственно-оперативной группой продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
