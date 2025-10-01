Небензя: передача Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

Передача ракет Tomahawk производства США Украине не привела бы к существенным изменениям на линии фронта, поскольку Россия способна предпринять ответные меры. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
«Глава МИД России Сергей Лавров уже комментировал данный вопрос, отметив, что пока никакой договоренности не достигнуто, и не факт, что ракеты Tomahawk действительно будут переданы Украине. Даже в случае осуществления такой передачи ситуация на поле боя останется прежней. Убежден, что при необходимости Россия найдет соответствующий ответ», — сообщил Небензя в беседе с журналистами.
Власти США рассматривают возможность передачи ракет «Томагавк» странам НАТО с последующей отправкой вооружения Украине. Окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп. Однако издание Responsible Statecraft сообщает, что ВСУ не смогут получить Tomahawk, поскольку у США ограничены запасы этих вооружений, а также отсутствует техническая возможность для их передачи Киеву.
