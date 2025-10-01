Трамп направил армию в Орегон для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп направил подразделения национальной гвардии в штат Орегон для прекращения массовых беспорядков и защиты федеральных служащих. Американский лидер обвинил движение «Антифа» и радикальных левых анархистов в атаках на правоохранителей и заявил о необходимости восстановления законности.
«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. „Антифа“ и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил Трамп в Truth Socia.
Глава государства подчеркнул, что национальная гвардия задействована для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». Ранее Трамп поручил министру обороны США предоставить войска для защиты объектов федеральной собственности в Портленде. Решение вызвало резкую критику со стороны губернатора Орегона, которого Трамп ранее назвал «живущим в мире грез». Американский лидер обвинил местные власти в неспособности обеспечить правопорядок и защитить федеральные учреждения от нападений протестующих.
Беспорядки в Портленде продолжаются несколько недель. Участники протестов регулярно атакуют здания федеральных органов и вступают в столкновения с правоохранителями. Федеральные власти активизировали присутствие в регионе после серии нападений на сотрудников иммиграционной службы.
Ранее Дональд Трамп уже подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией и поручил министру обороны направить войска для защиты федеральных объектов в Портленде. Власти США связывают участников протестов с анархистскими и ультралевыми взглядами, а ФБР ведет расследования по подозрению в террористической деятельности лиц, связанных с этим движением.
