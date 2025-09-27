Трамп отдал приказ ввести войска в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал указание главе Пентагона Питу Хегсету направить войска для защиты города Портленда и объектов миграционной полиции ICE. По его мнению, их нужно защитить от атак движения «Антифа», которое он ранее признал террористической организацией.
«Я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты Портленда, опустошенного войной, и наших осаждаемых объектов ICE от атак „Антифа“ и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать всю мощь военных, если это потребуется», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее президент США подписал указ, признающий «Антифа» террористической организацией. Портленд, по информации властей, является домом для множества сторонников «Антифа», среди которых — представители левых и ультралевых идеологий.
Стоит отметить, что движение «Антифа» не имеет официальной организационной структуры, а под этим термином подразумеваются сторонники анархистских и антифашистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель сообщал о расследованиях антитеррористической направленности в отношении так называемых «нигилистов», связанных с этим движением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.