01 октября 2025

На Украине сообщили о перебое в электроснабжении нового саркофага на ЧАЭС

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы (архивное фото)
Сейчас специалисты проводят восстановительные работы (архивное фото)

Новый саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС остался без электроснабжения из-за аварии на энергетической инфраструктуре Киевской области. Об этом сообщает министерство энергетики Украины 1 октября.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии в энергосистеме Киевской области.

В настоящее время профильные службы проводят восстановительные работы для обеспечения стабильного функционирования инфраструктуры комплекса.

Ранее в различных регионах Украины, включая Днепропетровск, Запорожье и Сумскую область, произошли массовые отключения электричества. Свет пропал после яркой вспышке на небе и воздушной тревоги.

